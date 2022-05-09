В Петербурге завершился парад Победы. Рассказываем, как это было

Парад Победы начался в 10:00. В шествии на Дворцовой участвовали 4 100 человек: кадеты, нахимовцы, суворовцы, курсанты военных вузов и учебных заведений других силовых структур. Как передает «Фонтанка», в этом году не были задействованы балтийские морпехи и псковский спецназ; военнослужащие срочной службы представлены парадным расчетом 138-й мотострелковой бригады из Каменки.

Также, как сообщает издание, в этом году было представлено значительно меньше тяжелой техники, чем в другие годы. Так, в состав механизированной колонны вошли более 80 единиц техники, в том числе новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион», С-400 «Триумф» и РСЗО «Град».

В Петербурге, как и в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, отменили воздушную часть парада. Официальной причиной стали погодные условия на аэродромах взлета.