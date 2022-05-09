В Петербурге завершился парад Победы. Рассказываем, как это было

На Дворцовой площади прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию парада вел канал «Санкт-Петербург».
Парад Победы начался в 10:00. В шествии на Дворцовой участвовали 4 100 человек: кадеты, нахимовцы, суворовцы, курсанты военных вузов и учебных заведений других силовых структур. Как передает «Фонтанка», в этом году не были задействованы балтийские морпехи и псковский спецназ; военнослужащие срочной службы представлены парадным расчетом 138-й мотострелковой бригады из Каменки.
Также, как сообщает издание, в этом году было представлено значительно меньше тяжелой техники, чем в другие годы. Так, в состав механизированной колонны вошли более 80 единиц техники, в том числе новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион», С-400 «Триумф» и РСЗО «Град».
В Петербурге, как и в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, отменили воздушную часть парада. Официальной причиной стали погодные условия на аэродромах взлета.
Вечером 9 мая с Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют. Это произойдет в 22:00. Днем на Невском проспекте пройдут традиционное шествие ветеранов и акция «Бессмертный полк».
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