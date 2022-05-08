18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Жгучий брюнет»: посмотрите, как выглядит Крошик после линьки

Поделиться:

Фонда друзей балтийской нерпы показал, как сейчас выглядят знаменитые петербургские тюлени Крошик и Шлиссик. У них закончилась ежегодная линька.

«На фото вы можете увидеть новые, пока еще короткие усы жгучего брюнета Кроша. Также можно увидеть новый наряд Шлиссика, вновь притворившегося балтийской нерпой (уж очень его шкурка похожа на балтийскую)», — поделились зоозащитники.

Как они в шутку предположили, хитрый Шлиссик мимикрирует под «балтийца», чтобы «добиться дополнительных симпатий и нежностей».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: