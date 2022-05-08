«Жгучий брюнет»: посмотрите, как выглядит Крошик после линьки

Фонда друзей балтийской нерпы показал, как сейчас выглядят знаменитые петербургские тюлени Крошик и Шлиссик. У них закончилась ежегодная линька.
«На фото вы можете увидеть новые, пока еще короткие усы жгучего брюнета Кроша. Также можно увидеть новый наряд Шлиссика, вновь притворившегося балтийской нерпой (уж очень его шкурка похожа на балтийскую)», — поделились зоозащитники.
Как они в шутку предположили, хитрый Шлиссик мимикрирует под «балтийца», чтобы «добиться дополнительных симпатий и нежностей».
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