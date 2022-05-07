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Жители Центрального района Петербурга пожаловались на сильный химический запах

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В ночь с 6 на 7 мая жители Центрального района Петербурга массово жаловались на сильный химический запах. Об этом пишет «Фонтанка». 

Serega_tm/ Shutterstock

В аварийной службе ГРО «ПетербургГаз» изданию сообщили, что за ночь поступило 28 вызовов по таким жалобам. По словам горожан, запах напоминал утечку газа или нефтепродуктов. Однако взятые на анализ пробы воздуха наличие природного газа не подтвердили.

По данным ЦУКС МЧС, причиной специфического запаха стала аварийная емкость с мазутом. Источник вони находился на Нефтебазе по адресу Глухоозерском шоссе, 15. В пресс-службе добавили, что жалобы на неприятный запах поступали с 23:50 до 03:00, после этого никаких жалоб больше не было.

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