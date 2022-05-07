Видео дня: посмотрите, как «танцуют» облака вокруг Лахта центра под «Весну» Чайковского

Посмотрите также на «огни ночного Петербурга под океаном облаков». Это таймлапс от Лахта Центра. Ранее Лахта Центр выложил видео, как в небе над Петербургом собираются дождевые тучи. Минутный таймлапс, в который уместилось восемь часов непогоды, был снял с камеры на смотровой площадке самого высокого здания Европы — на высоте 360 метров над городом. А еще посмотрите, как монтажники-альпинисты меняют лампочки на шпиле Лахта Центра. На еще большей высоте — 462 метров!