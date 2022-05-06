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На Елагином острове в десятый раз пройдет фестиваль тюльпанов

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На Елагином острове в десятый раз пройдет фестиваль тюльпанов. Основные цветники этого года посвящены Карлу Росси в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагин острова и Петру I в честь 350-летия со дня рождения Императора. И еще в этом году праздник цветов разделят на два этапа: первый пройдет уже в эти выходные 14-15 мая, а второй — 21-22 мая. Рассказываем, с чем это связано.

При подготовке к юбилейному фестивалю в саду высадили 150 различных сортов. Некоторые виды тюльпанов украсят композиции цветников Елагина острова впервые: тюльпан Victoria's Secret с фиолетовой окраской и изогнутыми лепестками, новый вид тюльпанов Burgundy и лилиецветный бахромчатый тюльпан Alexandra.

Цветы в дни фестиваля тюльпанов будут украшать дворик Кухонного корпуса. Во внутреннем пространстве также проведут выставку-продажу цветов, мастер-классы и лекции. Помимо этого, для посетителей фестиваля будут выступать квартет имени Римского-Корсакова, ансамбль медных духовых инструментов «Кронверк Брасс», ансамбль мелодических ударных инструментов «Marimbamix» и театр исторического танца «Малый Трианон».

Программу фестиваля дополнит Арт-Пикник с участием уличных театров «СоЛу», «Аспектр», Инженерного театра «АХЕ». Мероприятие пройдет 14-15 мая и 21-22 мая. В первую дату в парке должны распуститься ранние сорта луковичных, а во вторую подтянутся более поздние.

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