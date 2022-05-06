18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Видео дня: жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка радуется первой весенней прогулке

Поделиться:

Ленинградский зоопарк показал первый выход жирафихи Сони «в свет» — а именно в открытый вольер на прогулку. Преисполненная радости, она сделала без передышки сразу пять резвых кругов!

«Беги, Соня, беги! Впервые за этот год красавица Соня вышла в открытый вольер на прогулку! Самка жирафа была так рада побегать по своему дворику, что без передышки сделала пять резвых кругов», — рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка.

Последняя прогулка Сони под открытым небом случилась еще в сентябре, после чего на протяжении семи месяцев жирафиха содержалась в теплом помещении.

«Сегодня неожиданно повеяло настоящей весной, и при температуре +15 градусов длинноногую барышню пригласили выйти на променад. Желаем теплых и солнечных вам выходных, дорогие друзья!» — поделились сотрудники зоопарка, пригласив петербуржцев «обязательно навестить своих четвероногих друзей».

Напомним, с 1 мая Ленинградский зоопарк перешел на летний режим работы. По словам сотрудников, теперь «еще больше часов вы сможете провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: