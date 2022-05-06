Видео дня: жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка радуется первой весенней прогулке

«Беги, Соня, беги! Впервые за этот год красавица Соня вышла в открытый вольер на прогулку! Самка жирафа была так рада побегать по своему дворику, что без передышки сделала пять резвых кругов», — рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка.

Последняя прогулка Сони под открытым небом случилась еще в сентябре, после чего на протяжении семи месяцев жирафиха содержалась в теплом помещении.

«Сегодня неожиданно повеяло настоящей весной, и при температуре +15 градусов длинноногую барышню пригласили выйти на променад. Желаем теплых и солнечных вам выходных, дорогие друзья!» — поделились сотрудники зоопарка, пригласив петербуржцев «обязательно навестить своих четвероногих друзей».

Напомним, с 1 мая Ленинградский зоопарк перешел на летний режим работы. По словам сотрудников, теперь «еще больше часов вы сможете провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений».