Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе можно будет отключить отопление

По словам Колесова, тот критерий, который установлен в Петербурге для отключения отопления — пять дней подряд со среднесуточной температурой воздуха выше +8 градусов — «достаточно условен» из-за обыкновенной для города сырой и ветреной погоды. Поэтому даже при теплой погоде в помещениях может быть некомфортно.

«Поэтому Комитет по энергетике принимает решение в зависимости от фактической ситуации. Гидрометцентр только дает консультации об ожидаемой средней суточной температуре», — объяснил синоптик.

Александр Колесов Главный синоптик Петербурга: Так как у нас очень коварная погода — мгновенно в Санкт-Петербург приходит тепло, так и быстро вторгается арктический воздух, — то всегда лучше быть уверенным, что наступило устойчивое потепление в нашем регионе. В эту холодную весну средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге всего три раза в апреле и один раз в мае превышала +8 градусов. Да, сегодня и завтра по всему нашему региону будет очень тепло, но мы же знаем, что 8 и 9 мая средняя температура снова будет ниже +8 градусов. И только потом намечается потепление. Но так как все в атмосфере может очень быстро меняться, то лучше отложить все эти вопросы [о возможном отключении отопления] до начала следующей рабочей недели. Не стоит торопиться, там будет виднее.

А пока что констатируем: в Петербурге начались по-весеннему теплые деньки. Прогрев, начавшийся накануне, достигнет своего пика уже к началу выходных. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.