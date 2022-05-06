Консульство Литвы покинуло Петербург и забрало с собой скульптурного ангела

С фронтона здания №37 по улице Рылеева исчез ангел — неформальный символ Вильнюса. Пропажа скульптуры, установленной еще в 2007 году, совпала с отъездом из здания консульства Литвы.
«Литовское консульство решило при депортации с Рылеева, 37 прихватизировать с собой ангелочка. Нашу местную достопримечательность вывозят за кордон. Не дело! Остановить, обыскать, ангела вернуть на место!» — заявил активист сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на ответ КГИОП, особняк Тургеневой — здание на Рылеева, 37, в котором размещалось консульство Литвы — является выявленным объектом культурного наследия, а скульптура к нему не относится.
«Согласно информации из открытых источников, скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Скульптура современная, выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является, в связи с чем у КГИОП отсутствуют полномочия по ее содержанию и контролю за ее сохранением», — уточнили в ведомстве.
Особняк А. С. Тургеневой на улице Рылеева, 37 был построен в 1885-1886-х годах по проекту гражданского инженера Василия Григорьевича Тургенева. Скульптура «Ангел» работы В Рамошка, по данным сайта citywalls.ru, была создана из пенопласта и установлена на фронтоне здания 4 октября 2007 года.
«Скульптуру установили на здании консульства Литвы в знак того, что Вильнюс был избран по инициативе Евросоюза центром культурной жизни континента на 2009 год. Евросоюз проводит ежегодные избрания того или иного города центром культурной жизни континента с целью привлечения внимания к его культурному развитию. Ангелочки — неформальный символ Вильнюса», — сообщается на сайте.
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