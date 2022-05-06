Консульство Литвы покинуло Петербург и забрало с собой скульптурного ангела

«Литовское консульство решило при депортации с Рылеева, 37 прихватизировать с собой ангелочка. Нашу местную достопримечательность вывозят за кордон. Не дело! Остановить, обыскать, ангела вернуть на место!» — заявил активист сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на ответ КГИОП, особняк Тургеневой — здание на Рылеева, 37, в котором размещалось консульство Литвы — является выявленным объектом культурного наследия, а скульптура к нему не относится.

«Согласно информации из открытых источников, скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Скульптура современная, выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является, в связи с чем у КГИОП отсутствуют полномочия по ее содержанию и контролю за ее сохранением», — уточнили в ведомстве.