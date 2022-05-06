Петербуржцам расскажут о спасении коллекции растений Ботсада во время Великой Отечественной Войны

7 мая в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 стартует фестиваль «Торжествуй, зеленый май!», посвященный главному цвету весны, фотосинтеза, обновления природы. «Первые молодые побеги, травинки и листики — разве не об этом мы мечтали долгой зимой? На зеленом фоне Парка-дендрария ярко выделяется желтая форзиция, лиловые рододендроны, оранжевые рябчики, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны и розовые лепестки сакуры», — говорят в ботсаду.

В программе фестиваля, который продлится два дня, выставка «Мы — не пальмы», прогулка по o оранжерейному маршруту с детским образовательным квестом, посещение экспозиции Ботанического музея о растительности Земного шара, эволюции растительного мира, месту растений в жизни человека, выступления клоун-мим-театра «Мимигранты», а также творческие мастер-классы для детей.

Фестиваль «Торжествуй, зеленый май!» пройдет 7 и 8 мая, время работы с 10:00 до 17:30. Билеты продаются до 16:30: взрослый обойдется в 700 рублей, для детей от 4 лет и до окончания школы, а также пенсионеров и студентов в 500 рублей, дети до 4 лет могут посетить сад бесплатно.

9 мая в Ботаническом саду Петра Великого проведут прогулку по Тропическому маршруту, на которой посетители смогут узнать о подвиге садоводов и ученых, спасавших одну из ценнейших в мире коллекций растений во время Великой Отечественной Войны.

Что касается цветения сакуры, то она, по словам сотрудников сада, «на бутонах, ждет»: еще несколько солнечных и теплых дней, после которых можно «приходить и любоваться».

Подробности о программе на майские праздники можно найти по ссылке.