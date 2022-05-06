Будут ли разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая? А режим работы метро изменится? Рассказали в «Мостотресте» и петербургской подземке

В преддверии празднования Дня Победы рассказываем о некоторых изменениях в городе — в частности, будут ли разводиться мосты, а также о работе некоторых станций метрополитена.
Как сообщили в «Мостотресте», в ночь с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводиться не будут. «Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года №1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — объяснили в ведомстве.
При наличии изменений в графике разводки мостов информацию об этом обещают оперативно опубликовать на сайте «Мостотреста» и официальной странице ведомства ВКонтакте, в Telegram-канале, а также мобильном приложении «Мосты Петербурга».
Из-за празднования Дня Победы 9 мая также изменится режим работы некоторых станций петербургского метрополитена.
- Станция «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 часов будет работать только на выход.
- Станции «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» с 14:00 до 15:30 будут работать только на выход.
- Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 14:30 до 15:30 часов будет работать только на выход. Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал) в это время будет работать на вход и выход.
- Станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Остановка поездов на станции для посадки и высадки пассажиров и пересадка между линиями в этот период осуществляться не будет.
- Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) с 08:30 до 22:00 будет работать только на выход.
- Вестибюль 1 станции «Невский проспект» и прилегающий подуличный переход будут закрыты для входа и выхода пассажиров до особого распоряжения.
- Станция «Горьковская» с 20:20 до 21:00 будет работать только на выход.
О том, будет ли работать метрополитен в ночное время, пока не сообщается.
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