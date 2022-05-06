Будут ли разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая? А режим работы метро изменится? Рассказали в «Мостотресте» и петербургской подземке

Как сообщили в «Мостотресте», в ночь с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводиться не будут. «Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года №1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации», — объяснили в ведомстве.

При наличии изменений в графике разводки мостов информацию об этом обещают оперативно опубликовать на сайте «Мостотреста» и официальной странице ведомства ВКонтакте, в Telegram-канале, а также мобильном приложении «Мосты Петербурга».