Движение по двум мостам на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат на два месяца

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 16 мая по 29 июля 2022 года на мосту через реку Тихвинка, где всего две полосы движения — по одной в каждом направлении — будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час.

В рамках планово-предупредительных работ на данном участке будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов, локальная замена гидроизоляции и мостового полотна. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой.