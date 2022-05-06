Движение по двум мостам на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат на два месяца

Движение по двум мостам на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат на два месяца. Изменения коснутся моста через реку Тихвинку на трассе А-114, а также путепровода на Р-21 в Лодейнопольском районе.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 16 мая по 29 июля 2022 года на мосту через реку Тихвинка, где всего две полосы движения — по одной в каждом направлении — будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час.
В рамках планово-предупредительных работ на данном участке будет выполнено восстановление четырёх модульных резинометаллических деформационных швов, локальная замена гидроизоляции и мостового полотна. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой.
Аналогичные ограничения с 16 мая по 29 июля будут действовать на путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле—Олонец в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.
Для безопасности автомобильного движения будут установлены временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация — сигнальные фонари дежурного освещения.
В рамках планово-предупредительных работ будет выполнена замена четырех деформационных швов, локальная замена гидроизоляции и мостового полотна. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой.
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