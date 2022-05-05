Осторожно, лоси! Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о весенней миграции животных

Во время весенней миграции лоси ведут себя очень активно: они могут выходить даже на городские улицы, и совершать длительные переходы, пересекая автомобильные дороги. Обычно на трассах, где велика вероятность встретить зверя, установлены знаки «Дикие животные» и «Зона действия».

Специалисты советуют при встрече с лосем не приближаться к нему и не привлекать его внимание к себе, а водителю при виде лося нужно притормозить или полностью остановиться, дать животному перейти дорогу, а затем на низкой скорости продолжить движение.

В случае ДТП сбитого лося увозить нельзя, также запрещено покидать место аварии. В противном случае нарушителю грозит лишение прав на 1,5 года или арест на 15 суток. Кроме того, водителю придется возместить ущерб за сбитое дикое животное. Как правило, эту сумму выплачивает страховщик по полису ОСАГО.

Если вы увидели, что дикое животное попало в бедственное положение или угрожает безопасности людей, о нем нужно сообщить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Звонки там принимают круглосуточно. Также можно обратиться по телефону экстренных служб «112».