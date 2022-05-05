Этим летом вокруг фортов Кронштадта можно будет пройти на «Метеоре»

Во время открытия летнего туристического сезона в акватории Невы запустили новые водные маршруты, в том числе между центром Санкт‑Петербурга и Кронштадтом с обходом фортов. «Метеоры» теперь отправляются от причала «Сенатская пристань» у монумента «Медный всадник» с заходом на пристань Дворцовой набережной и идут в Кронштадт к причалу у форта «Петр Первый» на территории кластера «Остров фортов». Также запущены маршруты между центром города и «Севкабелем» и первый из четырех маршрутов Hop-on — Hop-off — водная прогулка по рекам и каналам Петербурга — от Румянцевского спуска, к Адмиралтейству, «Авроре» и далее, с остановками у основных достопримечательностей.
Горожане и туристы открывали новый туристический сезон с 30 апреля по 2 мая. На Неве танцевали свой вальс буксиры, на Петропавловке дети играли в квест «Серебряное Ожерелье России», посвященный истории городов Ленинградской области, а на Дворцовой символически оторвали корешок авиабилета в лето 2022 года.
Сергей Корнеев
глава Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга
С воды наш город предстает совершенно особенным. Мощь и зрелищность — такими словами хочется охарактеризовать наши морские традиции, которыми город славится еще со времен Петра Великого. Вчера мы открыли новый водный маршрут «Севкабель Порт — Дворцовая пристань», который соединит классический центр Петербурга со ставшими популярными объектами новой туристской географии. В эту навигацию увеличится количество отправлений из Санкт‑Петербурга в Кронштадт, а там открывается сезон морских экскурсий вокруг шести легендарных кронштадтских фортов. Сейчас это единственная возможность вблизи рассмотреть закрытые на реставрацию легендарные оборонительные сооружения — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый.
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