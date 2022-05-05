Этим летом вокруг фортов Кронштадта можно будет пройти на «Метеоре»

Во время открытия летнего туристического сезона в акватории Невы запустили новые водные маршруты, в том числе между центром Санкт‑Петербурга и Кронштадтом с обходом фортов. «Метеоры» теперь отправляются от причала «Сенатская пристань» у монумента «Медный всадник» с заходом на пристань Дворцовой набережной и идут в Кронштадт к причалу у форта «Петр Первый» на территории кластера «Остров фортов». Также запущены маршруты между центром города и «Севкабелем» и первый из четырех маршрутов Hop-on — Hop-off — водная прогулка по рекам и каналам Петербурга — от Румянцевского спуска, к Адмиралтейству, «Авроре» и далее, с остановками у основных достопримечательностей.