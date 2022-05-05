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Посмотрите на «чудесную маленькую ладожскую нерпочку» из Отрадного. Это новая подопечная Фонда друзей балтийской нерпы

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У Фонда друзей балтийской нерпы появилась новая подопечная — «чудесная маленькая ладожская нерпочка» из города Отрадное. Как отмечают биологи, она еще совсем малютка — ее вес составляет шесть килограмм.

Спасение тюленей 699-23-99, vk.com/sealrescue

«Из города Отрадное на реке Тосна к нам приехала чудесная маленькая ладожская нерпочка. Малютка весом всего в шесть килограммов совсем выбилась из сил и несколько часов пролежала на берегу, где ее заметили внимательные люди. Нерпулька эта — чрезвычайно трогательное и забавное существо. Нам нужно прогнать у нее паразитов, которыми она сильно поражена, хорошенько откормить и выпустить в Ладогу», — поделились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

В комментариях петербуржцы умиляются и отмечают: «Красотка малышка!». Другие предлагают «откормить и выдать заму за Крошика, может, это судьба». «Поддерживаю!», «Крошик для нее староват», «Неравный брак», — отвечают им горожане.

Также петербуржцы уже придумали имя для новой подопечной Фонда друзей балтийской нерпы — Отрада. «Классное имя. Отрада сердца», — реагируют на него в комментариях.

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