В Петербурге становится теплее. Вот какая погода ждет горожан до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 мая, Петербург будет ощущать влияние северной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков, а воздушные массы начнут постепенно прогреваться.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, также обойдется без осадков, а потепление продолжится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем синоптики Росгидромета прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток +5…+7 градусов, днем +15…+17. На побережье Финского залива в этот день ожидается до 12 градусов тепла.

В субботу в Петербурге станет еще теплее. Переменная облачность сохранится, вновь может пройти дневной кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19.