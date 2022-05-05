В Петербурге становится теплее. Вот какая погода ждет горожан до конца рабочей недели

Тепло берет Петербург под свое управление. Сегодня воздушные массы начнут постепенно прогреваться, чтобы уже к выходным столбики термометров добрались до отметки почти в 20 градусов тепла (да-да!). Публикуем прогноз синоптиков на ближайшие дни.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 мая, Петербург будет ощущать влияние северной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков, а воздушные массы начнут постепенно прогреваться.
Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В пятницу, по прогнозу Леуса, также обойдется без осадков, а потепление продолжится.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем синоптики Росгидромета прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток +5…+7 градусов, днем +15…+17. На побережье Финского залива в этот день ожидается до 12 градусов тепла.
В субботу в Петербурге станет еще теплее. Переменная облачность сохранится, вновь может пройти дневной кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19.
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