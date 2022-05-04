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С дома-памятника Савина на Петроградской стороне сбивают лепнину

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На Петроградской стороне на доме Савина петербуржцы заметили рабочих, которые сбивают с фасада лепнину. В администрации Петроградского района объяснили, что это делается для предотвращения падения штукатурки, пишет «Фонтанка».

«Специалисты ЖКС №2 Петроградского района выявили слабо держащиеся элементы на фасаде, запланировали работы. Сегодня свешивались альпинисты, работы продолжаются, выполняют противоаварийные работы. Основная задача — обстучать и удалить слабо держащиеся элементы штукатурного слоя», — рассказали в пресс-службе района.

Представитель администрации также заявили, что если специалисты видят плохо держащиеся элементы лепного декора и есть вероятность их обрушения, то такие элементы также будут убираться.

Фасад дома Савина (доходный дом Ульянова) находится в краткосрочном плане капитального ремонта на 2022 год. Здание признали выявленным объектом культурного наследия. В 2016 году рабочие уже удаляли с этого дома горельеф в виде лица девушки. Декор фасада является предметом охраны, поэтому комитет по охране памятников требовал возбудить дело.

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