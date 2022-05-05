Проблемы с причалами, отток западных туристов и закрытие бюджетного маршрута по Неве: какой будет навигация-2022 в Петербурге?

В Петербурге стартовал очередной сезон пассажирской навигации по рекам и каналам. После двух лет ковидных ограничений владельцы речных трамвайчиков возлагали на него большие надежды. Однако обстановка в мире, санкции и проблемы с городскими причалами могут внести коррективы в их планы. «Собака.ru» узнала, какой будет навигация в 2022-м.
Прогулки по рекам и каналам — одна из визитных карточек Петербурга. Однако в последние два года из-за пандемии коронавируса отрасль переживала непростые времена. В навигацию 2022-го владельцы туристических судов рассчитывали компенсировать часть потерь прошлых сезонов.
Основания для таких надежд есть: анонсы навигации-2022 действительно выглядят обнадеживающе. Так, в городе должны появиться новые водные маршруты — один из них свяжет Новую Голландию, «Аврору» и центр города. Также вырастет количество рейсов в Кронштадт из Петербурга. На время ремонта Биржевого моста будет работать переправа между Мытнинской и Адмиралтейской набережной.
Самым же главным событием стала отмена ограничения заполняемости речных трамвайчиков (не более 50%), введенного во время пандемии. Теперь туристические суда вновь смогут ходить с полной загрузкой. «Если посмотреть наши продажи в период до старта навигации, то количество купленных билетов было на 50% больше, чем в донавигационный период год назад. В первый день навигации – 23 апреля – на вечернее и ночное отправление было куплено больше 70% билетов», – отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор ГК «Астра Марин».
Впрочем, несмотря на все эти позитивные сдвиги, участники рынка смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом, а некоторые даже с тревогой.
«Предстоящий рабочий сезон будет сезоном хаоса»
Главной проблемой, о которой говорят собеседники редакции, является вопрос с причалами. С 2020 года по требованию ФАС договоры на использование мест для стоянки теплоходов не продлеваются с уже действующими арендаторами, а заключаются по итогам аукционов. Однако, по мнению участников отрасли, механизм проведения этих торгов несовершенен, что приводит к проблемам у судоходных компаний.
«Участники рынка ожидают, что предстоящий рабочий сезон будет сезоном хаоса, — говорит Ольга Санг, директор по развитию судоходной компании «Самсон». — В данный момент несколько десятков спусков в городе остались без договоров аренды, а новые договоры будут заключаться через аукцион. Опыт показал, что стоимость аренды спусков на аукционе может взлетать до уровня, несоотносимого с коммерческой целесообразностью. Неизбежный значительный рост арендной платы приведет к удорожанию билетов, сокращению возможностей судоходных компаний для развития флота. Вкладываться в инфраструктуру и развитие конкретных точек станет просто невыгодно».
Гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов также недоволен сложившейся ситуацией. «Места, с которых много лет отправлялись экскурсионно-прогулочные теплоходы, могут в этом году остаться без арендаторов, судоходные компании — без мест, а капитаны и кассиры — без работы», — констатирует он, отмечая, что игроки рынка не против самого механизма торгов, но просят город ввести критерии участия в аукционах. К примеру, допускать к ним только компании, обладающие определенным флотом.
При этом пресс-служба «Мостотреста», в ведении которого находятся причалы и спуски, сообщили, что из 45 проведенных аукционов «лишь в одном случае было значительное увеличение начальной цены арендной платы в результате торгов между судовладельцами». «Заключенный договор по результатам данного аукциона был расторгнут по инициативе победителя торгов», — добавили в пресс-службе учреждения. В Комитете по транспорту «Собака.ru» рассказали, что часть объектов в будущем может предоставляться без торгов в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. «Проект [постановления по этому вопросу] находится на согласовании в исполнительных органах власти», — заключили в пресс-службе комитета.
«Кто-то будет экономить на развитии»
Впрочем, неопределенность с причалами не единственное, что беспокоит судовладельцев. Успех навигации будет зависеть от погоды, которая пока не радует любителей прогулок на открытом воздухе. Также важную роль будет играть покупательная способность российских туристов. Ведь в условиях санкций именно они будут основными пассажирами петербургских речных трамвайчиков в этом году.
«Надеемся, что хотя бы внутри страны ситуация будет достаточно стабильной, и сможем работать, — отметил гендиректор «Нева Тревел» Юрий Набатов, — никто не ожидает, что это будет "шоколадная" навигация, но надо работать, будем стараться, выходить на какие-то приближенные к доковидным объемы перевозок».
И все же падение доходов россиян (и отсутствие туристов из многих стран) не пройдет незаметно для отрасли, полагает Юрий Дука, директор сервиса Nevatrip. «Мы получаем доход пять месяцев в году, все остальное время мы готовимся к следующему сезону. Средств должно хватать на еду, на жизнь и на развитие в течение оставшихся семи месяцев — всей компании. Поэтому кто-то будет экономить на развитии, кто-то — стараться агрессивней зарабатывать, а кто-то — оптимизировать и сокращать издержки», — сказал он.
А вот председатель Совета Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга Александр Камелин настроен на оптимистичный лад. «Внутренний туризм себя хорошо зарекомендовал, гостей много, и это хорошо. Кроме того, среди зарубежных гостей большой процент составляли наши восточные соседи. Возможно, они вернутся сейчас, когда коронавирусные ограничения в мире постепенно снимаются», — сказал он.
При этом бюджетный «Невский маршрут», позволявший прокатиться по главной реке города всего за 100 рублей, не будет работать в этом году. Несмотря на свою популярность, в прошлую навигацию он показал «отрицательные финансовые результаты», сообщили в Комтрансе.
«Двигатели в основном импортные»
Усложнить жизнь компаниям могут и санкции, которые прямо или косвенно скажутся на поставках судового оборудования в страну. «Суда построены в России, но оснащены импортным оборудованием. Цена на некоторые позиции возросла кратно, что-то уже невозможно приобрести. Надеемся, поставщики наладят альтернативные каналы для ввоза оборудования. [...] Заменить оборудование на отечественные аналоги нельзя: все, что можно было, мы и так давно заменили. На этот сезон большая часть работ и закупок уже позади, мы полностью готовы к навигации. Что будет к зиме 2022 года, посмотрим», — отметила Ольга Санг из «Самсона».
Об этом же рассказал «Собака.ru» и Александр, владеющий одним прогулочным судном и попросивший не указывать его фамилию. «[Санкции] коснутся запчастей, ведь двигатели в основном импортные, — пояснил он, — ценник вырастет, наверное, раза в два, некоторые части сложно будет найти. А если у тебя заказы расписаны и что-то сломалось, то это может стать проблемой», — отметил он.
Впрочем, все опрошенные участники рынка отметили, что полной остановки навигации не предвидится ни сейчас, ни в обозримом будущем. «Если говорить о долгосрочной перспективе, у нас страна имеет большой опыт изготовления двигателей разной мощности. Конечно, зарубежные двигатели легче, лучше по энергоэффективности, более экологичны, выхлоп у них другой, но я думаю, что об остановке туристической навигации речь не идет», — заключил Александр Камелин из Ассоциации владельцев маломерных судов.
«Выживает сильнейший или осторожный»
В целом же участники рынка смотрят в будущее с умеренным оптимизмом: практически все уверены, что в ближайшие годы, несмотря на все сложности, отрасль будет развиваться. «Город растет, соответственно, появляются новые локации, к которым судоходные компании планируют свои маршруты. Кроме того, в Ленобласти ведется строительство причалов», — отмечает Андрей Кузнецов, гендиректор ГК «Астра Марин».
«Если город будет заинтересован, чтобы отрасль существовала, и даст возможность работать, то она — пусть не так динамично, как хотелось бы — будет существовать и развиваться. Будем пытаться вводить новые продукты, услуги, внутренний туризм развивать. В абсолютных цифрах объемы перевозок явно должны расти за счет открытия новых маршрутов, а не за счет существующих», — полагает Юрий Набатов из «Нева Тревел».
Юрий Дука из Nevatrip также ждет обострения конкуренции на рынке. «Новые маршруты будут, и новые игроки уже появляются, в том числе из Москвы. Там сейчас рынок терпит серьезные изменения, и некоторые столичные компании рассматривают частичный уход в регионы и в Петербург. Конкуренция будет расти, и это хороший сигнал для всей отрасли, а также для гостей города и жителей. Но как в любом бизнесе — не все смогут выжить, это процесс естественный. Выживает сильнейший или осторожный», — заключает он.
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