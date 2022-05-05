Проблемы с причалами, отток западных туристов и закрытие бюджетного маршрута по Неве: какой будет навигация-2022 в Петербурге?

Прогулки по рекам и каналам — одна из визитных карточек Петербурга. Однако в последние два года из-за пандемии коронавируса отрасль переживала непростые времена. В навигацию 2022-го владельцы туристических судов рассчитывали компенсировать часть потерь прошлых сезонов.

Основания для таких надежд есть: анонсы навигации-2022 действительно выглядят обнадеживающе. Так, в городе должны появиться новые водные маршруты — один из них свяжет Новую Голландию, «Аврору» и центр города. Также вырастет количество рейсов в Кронштадт из Петербурга. На время ремонта Биржевого моста будет работать переправа между Мытнинской и Адмиралтейской набережной.

Самым же главным событием стала отмена ограничения заполняемости речных трамвайчиков (не более 50%), введенного во время пандемии. Теперь туристические суда вновь смогут ходить с полной загрузкой. «Если посмотреть наши продажи в период до старта навигации, то количество купленных билетов было на 50% больше, чем в донавигационный период год назад. В первый день навигации – 23 апреля – на вечернее и ночное отправление было куплено больше 70% билетов», – отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор ГК «Астра Марин».

Впрочем, несмотря на все эти позитивные сдвиги, участники рынка смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом, а некоторые даже с тревогой.