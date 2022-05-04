18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Съезд на развязке КАД с Мурманским шоссе в Петербурге перекроют на две ночи

Поделиться:

В Петербурге на две ночи перекроют съезд на развязке КАД с Мурманским шоссе. Рассказываем, когда именно и по каким причинам.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад», sevzap.rosavtodor.ru

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», полностью перекрыт будет съезд №3 на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»), которая располагается на 51-м километре КАД.

Даты полного перекрытия движения на съезде №3:

  • в ночь с 6 на 7 мая (с 22:00 до 07:00);
  • в ночь с 7 на 8 мая (с 22:00 до 10:00).

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост).

В ходе работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация — сигнальные фонари дежурного освещения.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: