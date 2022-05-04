Съезд на развязке КАД с Мурманским шоссе в Петербурге перекроют на две ночи

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», полностью перекрыт будет съезд №3 на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»), которая располагается на 51-м километре КАД.

Даты полного перекрытия движения на съезде №3:

в ночь с 6 на 7 мая (с 22:00 до 07:00);

в ночь с 7 на 8 мая (с 22:00 до 10:00).

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост).

В ходе работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация — сигнальные фонари дежурного освещения.