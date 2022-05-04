18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как определить время по небоскребу? Показываем на примере Лахта Центра

Поделиться:

Оказывается, Лахта Центр действительно многофункциональный: например, здание можно использовать в качестве солнечных часов. Показываем, как определить время по небоскребу — в таймлапсе от его сотрудников.

aappp / Shutterstock.com

«А вы пробовали определять время по небоскребу? Днем тень от Лахта Центра подобна стрелке в солнечных часах, а вечером растворяется на фоне города и залива. Пусть солнечных дней в Петербурге будет больше!» — поделились сотрудники самого высокого здания в Европе.

Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще посмотрите на то, как в небе над городом собираются дождевые тучи.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: