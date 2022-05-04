Как определить время по небоскребу? Показываем на примере Лахта Центра

«А вы пробовали определять время по небоскребу? Днем тень от Лахта Центра подобна стрелке в солнечных часах, а вечером растворяется на фоне города и залива. Пусть солнечных дней в Петербурге будет больше!» — поделились сотрудники самого высокого здания в Европе.