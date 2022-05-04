Как определить время по небоскребу? Показываем на примере Лахта Центра

Оказывается, Лахта Центр действительно многофункциональный: например, здание можно использовать в качестве солнечных часов. Показываем, как определить время по небоскребу — в таймлапсе от его сотрудников.
«А вы пробовали определять время по небоскребу? Днем тень от Лахта Центра подобна стрелке в солнечных часах, а вечером растворяется на фоне города и залива. Пусть солнечных дней в Петербурге будет больше!» — поделились сотрудники самого высокого здания в Европе.
Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще посмотрите на то, как в небе над городом собираются дождевые тучи.
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