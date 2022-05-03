Сад с персонажами Хаяо Миядзаки может закрыться после пожара

Пожар в мастерской случился в ночь на 2 мая. Причины возгорания все еще неизвестны. Общий ущерб труппа театра составляет примерно в 300 тысяч рублей. Артисты труппы вручную создавали декорации и костюмы в единственном экземпляре для своих спектаклей.

«Мы нашей труппой, в которой всего четыре человека, весь день таскали с третьего этажа на улицу тяжеленные декорации и костюмы для 20 спектаклей, которые создавали целых семь лет! Плюс у нас там были швейные машинки, колонки, микрофоны, дым-машина и прочая техника, — отметил Илья Лошаков.

Как признался основатель театра, труппа ищет новое помещение, в идеале на территории Василеостровского или Петроградского района. И если переезд состоится, сад Хаяо Миядзаки закроется. «Мы сами разберем ворота и закрасим все рисунки, потому что я не выдержу, если увижу, как нашему Тоторо что-нибудь пририсовали. При этом мы уже закупили семена и зелень и планировали готовить сад к летнему сезону», – сказал он.