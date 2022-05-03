Сад с персонажами Хаяо Миядзаки может закрыться после пожара

Труппа уличного театра «Небесные бродяги», которая создала сад с персонажами мультфильмов Хаяо Миядзаки, находится в поисках нового помещения. Восстановить уничтоженную мастерскую в здании на Биржевой линии, 8-10, возможно, не получится. Об этом рассказал основатель и режиссер театра Илья Лошаков «Петербургскому дневнику».
Пожар в мастерской случился в ночь на 2 мая. Причины возгорания все еще неизвестны. Общий ущерб труппа театра составляет примерно в 300 тысяч рублей. Артисты труппы вручную создавали декорации и костюмы в единственном экземпляре для своих спектаклей.
«Мы нашей труппой, в которой всего четыре человека, весь день таскали с третьего этажа на улицу тяжеленные декорации и костюмы для 20 спектаклей, которые создавали целых семь лет! Плюс у нас там были швейные машинки, колонки, микрофоны, дым-машина и прочая техника, — отметил Илья Лошаков.
Как признался основатель театра, труппа ищет новое помещение, в идеале на территории Василеостровского или Петроградского района. И если переезд состоится, сад Хаяо Миядзаки закроется. «Мы сами разберем ворота и закрасим все рисунки, потому что я не выдержу, если увижу, как нашему Тоторо что-нибудь пририсовали. При этом мы уже закупили семена и зелень и планировали готовить сад к летнему сезону», – сказал он.
Напомним, летом 2021 года во дворе на Биржевой линии,12 поселились персонажи из культовых мультипликационных работ режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки – Безликий, Тоторо, колдунья Юбаба и многие другие. Также артисты регулярно проводили здесь уличные спектакли, тематические квесты, букроссинг и многое другое.
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