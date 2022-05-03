Владельцев животных в Петербурге предупредили об активизации клещей

В Петербурге с приходом тепла увеличилась активность клещей. Они опасны не только для людей, но и для животных. Так, в сообществе «Что за птица?» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию ящерицы, в которую вцепился клещ.
Автор снимка поинтересовался, нужно ли отлавливать дикое животное, чтобы избавить его от кровососа. В комментариях пользователи сети отметили, что специально делать этого не надо, «в природе животные, насекомые и клещи сами между собой разберутся».
Однако далеко не все согласны с таким мнением: некоторые помогали животному, если оно само разрешало. «Я когда видел, то вытаскивал клещей, но специально не ловил», — написал один из участников группы.
А о том, какие меры осторожности должны соблюдать владельцы собак и кошек, напомнил «Петербургский дневник». Так, перед выгулом лучше всего использовать специальные средства для отпугивания клещей. После каждой прогулки питомца следует тщательно осматривать и вовремя обращаться к ветеринару при необходимости.
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