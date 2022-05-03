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Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций.

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Как следует из документа, органам власти, организациям и физическим лицам теперь запрещено совершать сделки с юридическими, физическими лицами и находящимся под их контролем организациями, против которых введены специальные экономические меры.

Также запрещается осуществлять «финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями» и вывозить из России продукцию или сырье в пользу тех, кто попал под российские санкции. Перечень лиц, которые находятся под ответными санкциями, правительство должно утвердить в течение 10 дней.

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