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В мае петербургские библиотеки проведут бесплатные пешеходные экскурсии

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Петербургские библиотеки анонсировали бесплатные пешеходные экскурсии для жителей и гостей города. Как сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский, они состоятся в мае.

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Экскурсии по городу организуют библиотеки «Ржевская», «Охтинская», «КУБ», Гоголя, а также библиотечный центр «Современник». Посетители смогут узнать о детстве художника Петрова-Водкина, а также познакомиться с архитектурным разнообразием Красногвардейского района и «удивительным миром ржевского лесопарка». Всего в мае запланирована 21 экскурсия. Подробную информацию можно найти по ссылке.

Напомним, ранее в Петербурге объявили дату «Ночи музеев». Более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов объединятся под общей темой «Точка отсчета». В качестве одной из возможных трактовок словосочетания стало 350-летие со дня рождения Петра I.

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