В мае петербургские библиотеки проведут бесплатные пешеходные экскурсии

Экскурсии по городу организуют библиотеки «Ржевская», «Охтинская», «КУБ», Гоголя, а также библиотечный центр «Современник». Посетители смогут узнать о детстве художника Петрова-Водкина, а также познакомиться с архитектурным разнообразием Красногвардейского района и «удивительным миром ржевского лесопарка». Всего в мае запланирована 21 экскурсия. Подробную информацию можно найти по ссылке.