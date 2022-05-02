Жители Петербурга и Ленобласти смогут увидеть метеорный поток. Рассказываем, когда

На этой неделе у жителей Петербурга и Ленобласти появится возможность увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Так, пик пик метеорного потока ожидается 5-6 мая. При этом лучшее время для наблюдения необычного явления — с 00:40 до 01:20, луна не будет мешать. В час будет выпадать до 50 метеоров.
«Прародителем потока является комета Галлея, так же она является прародителем потока Ориониды в октября, Земля дважды в год проходит через облака пыли оставленные кометой, в мае и в октябре. Наблюдение самой кометы ожидается в 2061 году», — говорится в посте.
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