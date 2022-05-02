На Васильевском острове произошел пожар в здании, во дворе которого находится сад в стиле Хаяо Миядзаки

На Васильевском острове в доме №12 по Биржевой линии произошел пожар. В нем находилась мастерская артистов уличного театра «Небесные бродяги», которые создали сад с персонажами мультфильмов Хаяо Миядзаки.
«К сожалению, в здании, где у нас мастерская, случился пожар. Мы лишились дома», — написали создатели сада в Instagram*.
Напомним, летом 2021 года во дворе на Биржевой линии,12 поселились персонажи из культовых мультипликационных работ режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки – Безликий, Тоторо, колдунья Юбаба и многие другие. Также артисты регулярно проводят здесь уличные спектакли, тематические квесты, букроссинг и многое другое.
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