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На Васильевском острове произошел пожар в здании, во дворе которого находится сад в стиле Хаяо Миядзаки

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На Васильевском острове в доме №12 по Биржевой линии произошел пожар. В нем находилась мастерская артистов уличного театра «Небесные бродяги», которые создали сад с персонажами мультфильмов Хаяо Миядзаки.

Фото: theatre_sky_tramps

«К сожалению, в здании, где у нас мастерская, случился пожар. Мы лишились дома», — написали создатели сада в Instagram*.

Как на Васильевском острове уличный театр «Небесные бродяги» создал сад Хаяо Миядзаки — с буккроссингом и деревом желаний

Напомним, летом 2021 года во дворе на Биржевой линии,12 поселились персонажи из культовых мультипликационных работ режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки – Безликий, Тоторо, колдунья Юбаба и многие другие. Также артисты регулярно проводят здесь уличные спектакли, тематические квесты, букроссинг и многое другое.

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