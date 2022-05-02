На Васильевском острове произошел пожар в здании, во дворе которого находится сад в стиле Хаяо Миядзаки

Напомним, летом 2021 года во дворе на Биржевой линии,12 поселились персонажи из культовых мультипликационных работ режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки – Безликий, Тоторо, колдунья Юбаба и многие другие. Также артисты регулярно проводят здесь уличные спектакли, тематические квесты, букроссинг и многое другое.