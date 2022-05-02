В национальном парке «Ладожские шхеры» ввели плату за выход на воду

Так, с 1 мая посетители на гребных лодках, байдарках, каноэ, а также надувных судах должны платить 50 рублей в сутки. За гидроцикл придется отдать 65 рублей, как и за моторку вместимостью до 4 человек. Если же вместимость плавсредства — 12 и более мест, то цена составит 500 рублей. Полный список можно посмотреть на сайте парка.

Помимо этого, теперь туристы должны согласовывать свои маршруты. Так, не менее чем за 5 дней до посещения следует отправить на электронную почту отсканированную «заявку на передвижение по акватории». Ее образец есть на сайте.