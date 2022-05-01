Путин поручил создать структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности

Как следует из документа, он должен послужить «повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов РФ». Так, с 1 января 2025 года организациям запрещается использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных странах».

Помимо этого, руководители федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов России, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций должны возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности, «в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты».

При этом на руководителей органов или организаций возлагается «персональная ответственность за обеспечение информационной безопасности соответствующих органов (организаций)». Отмечается, что должны быть созданы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.