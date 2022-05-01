Проект «REконструкция» провел первую нейроразнообразную фокус-группу с продюсерами, режиссерами и студентами

Темой фокус-группы стала «Встреча с другим другим». Ее ведущими были коуч Александра Стоянова, актер Алексей Красный и шесть нейроотличных актеров и сценаристов в роли соведущих. Участники выполняли различные задания, например, пытались найти свое место в зале, почувствовать себя пространстве, а также взаимодействовать с другими людьми.

«Люди с разным опытом, типами мышления, пластикой, повстречали друг друга, и получили возможность почувствовать друг друга. Уйти стало возможным с опытом встречи с другим другим, который оказывается тебе таким же близким, как ты сам», — рассказали нам создатели проекта.