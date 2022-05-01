Проект «REконструкция» провел первую нейроразнообразную фокус-группу с продюсерами, режиссерами и студентами

Инклюзивный проект фонда «Альма Матер» «REконструкция» провел первую нейроразнообразную фокус-группу с участием продюсеров, режиссеров, студентов и представителей других сфер деятельности. Встреча стала результатом месяцев исследования, разработки и подготовки.
Темой фокус-группы стала «Встреча с другим другим». Ее ведущими были коуч Александра Стоянова, актер Алексей Красный и шесть нейроотличных актеров и сценаристов в роли соведущих. Участники выполняли различные задания, например, пытались найти свое место в зале, почувствовать себя пространстве, а также взаимодействовать с другими людьми.
«Люди с разным опытом, типами мышления, пластикой, повстречали друг друга, и получили возможность почувствовать друг друга. Уйти стало возможным с опытом встречи с другим другим, который оказывается тебе таким же близким, как ты сам», — рассказали нам создатели проекта.
Проект «REконструкция», созданный фондом Альма Матер, появился в начале 2021 года. Исследовательская часть проекта направлена на антропологическое и социологическое исследование дискурса «нейроинклюзии» — инклюзии людей с разными особенностями ментального развития: людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими.
Задачи исследовательской части «REконструкции» — описать и получить понимание процессов, происходящих в сфере нейроинклюзии, определить почему люди присоединяются к таким проектам, как они видят свое место в мире, на каком языке они говорят.
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