Вандалы повредили статую Амазонки в Гатчинском парке. Ее лишили лука и пальцев

«Амазонка в Голландских садах перезимовала не без потерь. Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны», — сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Предположительно, вандалы пытались раскачать или сдвинуть короб — «причём с такой силой, что были сорваны металлические крепления». «Обезоруженную деву» планируют отреставрировать при первой возможности.

Оригинальная статуя конца XVIII века из мастерской Карло Альбачини украшала парк с 1796 года. Однако последние 8 лет ее хранят в уютных фондах Гатчинского дворца.