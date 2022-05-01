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Синоптик: в первый день мая в Петербурге ожидаются небольшие дожди

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Сегодня, 1 мая, в Петербурге ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По словам специалиста, осадки в город принесет атмосферный фронт. «Местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели останутся ниже положенных по климату значений», — добавил он.

Так, в городе температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, в Ленинградской области — от 7 до 12 градусов. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление  будет падать и составит 763 мм рт. ст.

А вот в понедельник, 2 мая, синоптик прогнозирует теплую погоду без существенных осадков. По информации Гидрометцентра, днем потеплеет до +13 градусов, в прибрежных районах местами до +8 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

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