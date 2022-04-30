В Александровском саду посадили дуб — в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Акция прошла в рамках «Доброго субботника» и общегородского дня благоустройства. В церемонии высадки дуба участвовали также губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

«Мы завершаем генеральную уборку Петербурга к Дню весны и труда, к Дню Победы и Дню города. У нас было много мероприятий, но главным событием стала акция «Дуб Петра». Она посвящена основателю нашего города, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году», – отметил Александр Беглов.

Как добавил глава города, сам император Петр I лично высаживал деревья в Петербурге. А в Сестрорецке и Петергофе он посадил целые рощи, где дубы растут до сих пор.