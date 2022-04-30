В Александровском саду посадили дуб — в честь 350-летия со дня рождения Петра I

В эту субботу, 30 апреля, в Александровском саду Петербурга посадили дуб в честь 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
Акция прошла в рамках «Доброго субботника» и общегородского дня благоустройства. В церемонии высадки дуба участвовали также губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.
«Мы завершаем генеральную уборку Петербурга к Дню весны и труда, к Дню Победы и Дню города. У нас было много мероприятий, но главным событием стала акция «Дуб Петра». Она посвящена основателю нашего города, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году», – отметил Александр Беглов.
Как добавил глава города, сам император Петр I лично высаживал деревья в Петербурге. А в Сестрорецке и Петергофе он посадил целые рощи, где дубы растут до сих пор.
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