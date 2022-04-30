Исследование: из-за вырубки лесов и добычи ископаемых деградировали 40% почв на планете

Авторы исследования утверждают, что почти половина суши во всем мире занята сельским хозяйством. Если так будет продолжаться и дальше, к 2050 году может деградировать еще 11% земной поверхности, размер которой будет сопоставим с территорией Южной Америки.

В КБО ООН добавили, что мировые правительства обязались восстановить 10 млн квадратных километров земель к 2030 году. Это примерно соответствует площади Китая. Кроме того, проекты могут включать в себя оздоровление почв, охрану дикой природы, обеспечение доступа к воде и другие меры, однако на реализацию этих планов необходимо найти 1,6 триллиона долларов.

Специалисты считают, что на эти цели можно направить те 700 миллиардов долларов, которые ежегодно выделяют в виде субсидий на поддержку сельского хозяйства и добычи ископаемого топлива.

«Деградация почв означает смерть. Этот доклад — тревожный сигнал. Мы не можем воспринимать землю как само собой разумеющееся», — подчеркнул исполнительный секретарь Конвенции Ибрагим Тиау.