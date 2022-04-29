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Так будет ли тепло на майские праздники в Петербурге? Синоптик Колесов приводит оптимистичный прогноз

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Первые длинные майские выходные будут чуть теплее, чем последние дни апреля. Такой прогноз погоды дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Shutterstock.com

«Мне такой прогноз по Санкт-Петербургу на первые майские праздники нравится. Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже», — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что воздух будет по-прежнему холодным, и по ночам возможен небольшой снег в начале и конце выходных дней. Но есть и положительная сторона: осадков будет немного

«Воздух постепенно прогревается, и температура днем по всему региону продолжит повышаться. Правда, в ночные часы при ясном небе по области будут заморозки, но от этого пока никуда не деться. Так что хороших всем выходных», — заключил Колесов.

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