Так будет ли тепло на майские праздники в Петербурге? Синоптик Колесов приводит оптимистичный прогноз

«Мне такой прогноз по Санкт-Петербургу на первые майские праздники нравится. Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже», — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что воздух будет по-прежнему холодным, и по ночам возможен небольшой снег в начале и конце выходных дней. Но есть и положительная сторона: осадков будет немного

«Воздух постепенно прогревается, и температура днем по всему региону продолжит повышаться. Правда, в ночные часы при ясном небе по области будут заморозки, но от этого пока никуда не деться. Так что хороших всем выходных», — заключил Колесов.

Ранее мы показывали, как на Финском заливе сходит ледовый покров. Зрелищное видео на две минуты получилось сделать благодаря камерам, которые расположены на небоскребе Лахта Центра.