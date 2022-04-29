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В Петербурге отказались от разводки мостов в ночь на 2 мая

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В Петербурге отложили разводку мостов 1 и 2 мая. Это связано с праздником весны и труда, объяснили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».

Shutterstock.com

Помимо этого, 1 мая с 11:00 до 21:00 динамики на мостах в начале каждого часа будут транслировать поздравление и классические произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова. Музыка будет играть на Дворцовом мосту, на Адмиралтейской, Университетской и Дворцовой набережных, а также в Таврическом саду.

А в ночь с 30 апреля на 1 мая автомобилистам могут быть недоступны Дворцовый и Троицкий мосты. Обе переправы будут разводиться по графику. Петербуржцев просят заранее планировать свой маршрут. В случае изменения в графике разводки госучреждение будет информировать об этом петербуржцев на сайте.

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