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Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы

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Ленинградский зоопарк в Петербурге переходит на летний режим работы с 1 мая. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Roman Sibiryakov / Shutterstock.com

Там пояснили, что учреждение будет открыто каждый день с 10:00 до 20:00. Кассы будут закрываться за час до окончания работы – в 19:00.

«Еще больше часов вы сможете провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений», — отмечается в сообщении.

Круг катания также будет работать каждый день с 11:00 до 18:00, с 15:00 перерыв на 45 минут, во время которого лошадей будут кормить.

Напомним, в Ленинградском зоопарке большое пополнение. У миниатюрных камерунских коз родились аж 11 козлят. В зоосаде показали, как подрастают непоседливые малыши.

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