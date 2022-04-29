Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы

Там пояснили, что учреждение будет открыто каждый день с 10:00 до 20:00. Кассы будут закрываться за час до окончания работы – в 19:00.

«Еще больше часов вы сможете провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений», — отмечается в сообщении.

Круг катания также будет работать каждый день с 11:00 до 18:00, с 15:00 перерыв на 45 минут, во время которого лошадей будут кормить.

Напомним, в Ленинградском зоопарке большое пополнение. У миниатюрных камерунских коз родились аж 11 козлят. В зоосаде показали, как подрастают непоседливые малыши.