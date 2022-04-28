Беглов: в Петербурге к 2024 году появятся три новые станции метро

Глава города сообщил, что планы по развитию метро сохраняются. Такое заявление он сделал во время отчетного выступления перед Законодательным собранием

«Следующая задача — ускорить прокладку Невско-Василеостровской линии. Мы вернули из Москвы щит "Надежда". Он даст техническую возможность подготовить к вводу станции "Богатырская" и "Каменка"», — отметил Беглов.

Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что метро остается каркасом транспортной системы города. Сейчас развитие инфраструктуры идет по трем направлениям: строительство новых станций, обновление подвижного состава и реконструкция линий. Он также заверил, что Смольный не стал замораживать планы и по развитию аэропорта Пулково, но возможна их коррекция.

Напомним, компания «Метрострой Северной столицы» рассчитывает приступить к строительству станции «Туристская» в Приморском районе Петербурга в 2022 году.

А еще вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о причинах отставания города от Москвы по строительству и развитию метро. По его мнению, это связано со сложностью работ и бюджетными ограничениями.