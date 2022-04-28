Неожиданные девятибалльные пробки образовались в центре Петербурга. Некоторые дороги побагровели

Самые плотные пробки зафиксированы в центре Петербурга. Сегодня там проходит репетиция парада, и из-за этого некоторые улицы возле Дворцовой площади были перекрыты. Также серьезные заторы есть и на Садовой улице, Литейном проспекте, набережных Фонтанки и Мойки. Кроме того, не просто автомобилистам приходится и на Петроградской, Пироговской и Выборгской набережных.

В пробках погряз и КАД: сложная ситуация между Рябовским шоссе и Мурино, особенно на внешнем кольце — там пробка растянулась на 6,3 километра. Также затруднено движение на внутреннем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе. Днем на том участке произошло ДТП с фурой, наполненной банками с краской. На данный момент последствия аварии все еще устраняют.

Согласно данным «Яндекс. Карт», пробки начнут снижать градус ближе к восьми вечера.