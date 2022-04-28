В Петербурге объявили дату «Ночи музеев». В этом году ее посветят юбилею Петра I

Более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов объединятся под общей темой «Точка отсчета». В качестве одной из возможных трактовок словосочетания стало 350-летие со дня рождения Петра I.

«Так, Музей хлеба покажет, как Петр I изменил хлебопечение в России, а Музей печати напомнит о реформе алфавита. В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры рассмотрят камень как точку отсчета, материал для творчества и элемент петербургских монументов, дворцов, набережных», — рассказали в пресс-служба городского комитета по культуре.

Помимо площадок, которые ежегодно участвуют в акции, петербуржцам впервые в «Ночь музеев» откроют двери во дворец Петра I в Стрельне и в новый филиал Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки проведут экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.

Билеты на акцию поступят в продажу с 29 апреля. По новым правилам, как и в прошлом году, музеи и время их посещения нужно будет выбрать заранее. С полной программой акции можно ознакомиться на сайте.