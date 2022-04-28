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Готовиться к аномально жаре не стоит? Синоптик рассказал, какая погода будет этим летом в Петербурге

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Лето 2022 года продолжит тенденцию прохладной весны. В Петербурге ожидается, что в июле и августе температура воздуха будет ниже нормы. Так что повторения прошлогодней жары не ожидается. Подробнее о прогоне погоды на лето рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, пишет «Деловой Петербург».

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Май будет переменчивым: циклоны и антициклоны будут сменять друг друга, средняя температура воздуха составит +11…+12 градусов. А вот июль скорее будет «сухим» и в пределах климатической нормы. За первый летний месяц ожидается дефицит осадков в районе 40-90% от нормы. В целом, температура воздуха на протяжении всего лета будет близка к норме.

«Однако есть аномалии: в июле и августе будет чуть холоднее. Повторения жары прошлого года быть не должно», — отметил метеоролог на брифинге 28 апреля.

Ранее синоптик рассказывал, что аномально жаркое лето повторяется примерно раз в 10 лет из-за блокирующего антициклона, в условиях которого южные ветра приходят на север из африканских регионов.

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