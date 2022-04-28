Готовиться к аномально жаре не стоит? Синоптик рассказал, какая погода будет этим летом в Петербурге

Май будет переменчивым: циклоны и антициклоны будут сменять друг друга, средняя температура воздуха составит +11…+12 градусов. А вот июль скорее будет «сухим» и в пределах климатической нормы. За первый летний месяц ожидается дефицит осадков в районе 40-90% от нормы. В целом, температура воздуха на протяжении всего лета будет близка к норме.

«Однако есть аномалии: в июле и августе будет чуть холоднее. Повторения жары прошлого года быть не должно», — отметил метеоролог на брифинге 28 апреля.

Ранее синоптик рассказывал, что аномально жаркое лето повторяется примерно раз в 10 лет из-за блокирующего антициклона, в условиях которого южные ветра приходят на север из африканских регионов.