Фото дня: в Летнем саду начали «раздевать» скульптуры

В Летнем саду Петербурга после зимней консервации начали открывать скульптуры. Об этом сообщили в группе «Сады Русского музея» в соцсети ВКонтакте.
«Специальная защита помогает им легче перенести зимний период, уменьшить риски деформации и повреждений во время температурных скачков», — рассказали сотрудники сада.
Известно, что в Летнем саду более 90 скульптур: при открытии каждая из них проходит осмотр и тщательно моется. Также работники Летнего сада напомнили, что уже 1 мая сады вновь откроют двери для посетителей.
Напомним, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» начался летний сезон. В честь этого в Нижнем парке запустили все 150 фонтанов и четыре каскада.
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