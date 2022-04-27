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Фото дня: в Летнем саду начали «раздевать» скульптуры

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В Летнем саду Петербурга после зимней консервации начали открывать скульптуры. Об этом сообщили в группе «Сады Русского музея» в соцсети ВКонтакте.

Сады Русского музея

«Специальная защита помогает им легче перенести зимний период, уменьшить риски деформации и повреждений во время температурных скачков», — рассказали сотрудники сада.

Известно, что в Летнем саду более 90 скульптур: при открытии каждая из них проходит осмотр и тщательно моется. Также работники Летнего сада напомнили, что уже 1 мая сады вновь откроют двери для посетителей.

Напомним, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» начался летний сезон. В честь этого в Нижнем парке запустили все 150 фонтанов и четыре каскада.

Сады Русского музея
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