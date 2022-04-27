Смольный показал проект будущих кампусов СПбГУ в Пушкинском районе

На Градостроительном совете рассмотрели архитектурный облик будущего учебного пространства Санкт-Петербургского государственного университет в Пушкине. Проект планируют реализовать к 2028 году.
Над эскизным проектом работает архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44». В нем представили концепцию кампусов и учебно-лабораторных корпусов. Рядом с ними обустроят учебные корпуса с атриумными пространствами, а также конференц-залом. К ним будут примыкать два здания: виварий (лаборатория для проведения медико-биологических опытов) а также криогенная лаборатория.
Помимо этого, на территории хотят построить столовую, студенческий клуб, спортивный комплекс, а также библиотеку. Кроме того, в состав планировки вошли учебный корпус Академической гимназии, жилой комплекс и общежития для студентов. Отмечается, что эти объекты возведут в рамках первых трех этапов строительства.
На следующих этапах планируется строительство теплиц, физкультурно-оздоровительного комплекса, общественно-досугового центра и клиники. В ближайшем будущем рядом с учебными корпусами будет запущен скоростной трамвай, а также могут появиться две станции метро.
Учебные постройки планируют представить уже в 2028 году. Часть средств на строительство выделят из федерального бюджета, еще часть — за счет государственно-частного партнерства.
Единый университетский кампус СПбГУ планировали построить в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. Теперь же сроки перенесены на 2028-ой. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей. Против переезда СПбГУ в единый кампус также выступили более 60% студентов.
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