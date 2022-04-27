Смольный показал проект будущих кампусов СПбГУ в Пушкинском районе

Над эскизным проектом работает архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44». В нем представили концепцию кампусов и учебно-лабораторных корпусов. Рядом с ними обустроят учебные корпуса с атриумными пространствами, а также конференц-залом. К ним будут примыкать два здания: виварий (лаборатория для проведения медико-биологических опытов) а также криогенная лаборатория.

Помимо этого, на территории хотят построить столовую, студенческий клуб, спортивный комплекс, а также библиотеку. Кроме того, в состав планировки вошли учебный корпус Академической гимназии, жилой комплекс и общежития для студентов. Отмечается, что эти объекты возведут в рамках первых трех этапов строительства.