Кража десятилетия: из Ботанического сада в Петербурге украли редкий кактус, а заодно и возможность размножения

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге украли редкий кактус. Сотрудники говорят, что такого не происходило с 2010 года.
Инцидент произошел в последний день выставки «Мир суккулентов. Красота и целесообразность». После мероприятия сотрудники сада не досчитались кактуса белый астрофитум (Astrophytum capricorne).
«У нас таких кактусов было два — похожих, но из разных источников. Мы надеялись, что сможем опылить их при одновременном цветении и получить семена. Семенами мы щедро делимся с другими ботаническими садами, как в России, так и за рубежом», — рассказал куратор выставки.
Сотрудники поделились, что в Ботаническом саду происходит впервые за 12 лет: «Возможность опыления утрачена, потому что кто-то решил, что ему наш кактус нужнее, и не погнушался его похитить. Похоже, мир окончательно слетел с катушек, и это очень грустно».
Укравшего кактус просят думаться и вернуть растение, иначе есть вероятность, что растение погибнет.
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