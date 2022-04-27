Никакого тепла в конце апреля! Показываем фото сильного снегопада в Петербурге

На дворе 27 апреля, шел 148 день зимы. Петербуржцы, которые уже приготовились к теплу и легкой одежде, снова столкнулись со снежной погодой. Показываем, как в разных районах города вернулась зима.
Вот так, например, выглядит Фрунзенский район. Слегка позеленевший газон снова укрывает слой снега.
По информации ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, влияние на погоду в Петербурге продолжает оказывать тыловая часть ушедшего циклона, из-за которой поступает холодный воздух. В среду температура составит +4…+6 градусов, что ниже положенных по климату значений. А в ночь на четверг местами ожидаются заморозки.
Но, похоже и в среду погода не будет баловать петербуржцев теплом и ясной погодой. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 28 апреля температура понизится до -1…-3 градусов. Днем также будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, воздух прогреется максимум до +5…+7. И такая погода сохранится до конца недели.
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