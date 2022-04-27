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Никакого тепла в конце апреля! Показываем фото сильного снегопада в Петербурге

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На дворе 27 апреля, шел 148 день зимы. Петербуржцы, которые уже приготовились к теплу и легкой одежде, снова столкнулись со снежной погодой. Показываем, как в разных районах города вернулась зима.

Валерия Дьячкова
Валерия Дьячкова

Вот так, например, выглядит Фрунзенский район. Слегка позеленевший газон снова укрывает слой снега.

По информации ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, влияние на погоду в Петербурге продолжает оказывать тыловая часть ушедшего циклона, из-за которой поступает холодный воздух. В среду температура составит +4…+6 градусов, что ниже положенных по климату значений. А в ночь на четверг местами ожидаются заморозки.

Но, похоже и в среду погода не будет баловать петербуржцев теплом и ясной погодой. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 28 апреля температура понизится до -1…-3 градусов. Днем также будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, воздух прогреется максимум до +5…+7. И такая погода сохранится до конца недели.

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