Никакого тепла в конце апреля! Показываем фото сильного снегопада в Петербурге

Но, похоже и в среду погода не будет баловать петербуржцев теплом и ясной погодой. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 28 апреля температура понизится до -1…-3 градусов. Днем также будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, воздух прогреется максимум до +5…+7. И такая погода сохранится до конца недели.