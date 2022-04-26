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В пруду Новой Голландии второй день подряд видят маленькую нерпу

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Петербуржцы заметили во внутреннем пруду Новой Голландии маленького нерпенка. Как он там оказался — неизвестно, но уходить оттуда он явно не собирается (по крайней мере пока). Второй день подряд посетители общественного пространства пытаются помочь ему выбраться в открытую воду.

«Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоем этот также сообщается с петербургскими каналами, и животное свободно может из него выйти. Поймать ее будет можно, если она ослабеет и где-нибудь вылезет на берег», — рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

В «Фонтанке» пишут, что нерпенок охотится на рыб и даже иногда показывается любопытным прохожим.

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