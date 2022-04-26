В пруду Новой Голландии второй день подряд видят маленькую нерпу

«Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоем этот также сообщается с петербургскими каналами, и животное свободно может из него выйти. Поймать ее будет можно, если она ослабеет и где-нибудь вылезет на берег», — рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

В «Фонтанке» пишут, что нерпенок охотится на рыб и даже иногда показывается любопытным прохожим.