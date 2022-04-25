Какие улицы будут перекрывать в Петербурге во время репетиций парада к 9 Мая? Приводим список

В Петербурге идет подготовка к празднованию 9 Мая. Некоторые улицы в городе будут перекрывать для репетиции и проведения парада. Приводим полный список территорий, где ограничат движение транспорта.
Так, 28 апреля с 14:00 до 18:30, 5 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30 на участках:
- набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионной улице;
- проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки;
- Дворцовой набережной;
- Дворцовому проезду;
- Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского;
- Адмиралтейской набережной и Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда.
8 мая с 15:00 до 12:30 9 мая:
- по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионной улице;
- проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной;
8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30:
- по Дворцовому проезду;
- Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейской набережной.
- Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Также с 26 апреля по 12:30 9 мая вводится запрет на парковку на участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.