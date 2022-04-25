18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Какие улицы будут перекрывать в Петербурге во время репетиций парада к 9 Мая? Приводим список

Поделиться:

В Петербурге идет подготовка к празднованию 9 Мая. Некоторые улицы в городе будут перекрывать для репетиции и проведения парада. Приводим полный список территорий, где ограничат движение транспорта.

Shutterstock.com

Так, 28 апреля с 14:00 до 18:30, 5 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30 на участках:

  • набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионной улице;
  • проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки;
  • Дворцовой набережной;
  • Дворцовому проезду;
  • Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского;
  • Адмиралтейской набережной и Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда.

8 мая с 15:00 до 12:30 9 мая:

  • по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионной улице;
  • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
  • набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной;

8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30:

  • по Дворцовому проезду;
  • Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Адмиралтейской набережной.
  • Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Также с 26 апреля по 12:30 9 мая вводится запрет на парковку на участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: