Какие улицы будут перекрывать в Петербурге во время репетиций парада к 9 Мая? Приводим список

Так, 28 апреля с 14:00 до 18:30, 5 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30 на участках:

набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

Миллионной улице;

проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки;

Дворцовой набережной;

Дворцовому проезду;

Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского;

Адмиралтейской набережной и Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда.

8 мая с 15:00 до 12:30 9 мая:

по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

Миллионной улице;

проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной;

8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 9:00 до 12:30:

по Дворцовому проезду;

Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Адмиралтейской набережной.

Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Также с 26 апреля по 12:30 9 мая вводится запрет на парковку на участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.