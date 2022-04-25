Какой будет погода на майские праздники? Отвечает главный синоптик Петербурга

Он уточнил, что в первых числах мая в Петербурге установится прохладная погода.

«В первые майские праздники температура должна быть до +10 градусов. Похолодание, которое есть сейчас, точно захватит и 1–2 мая. Уже видно, что к этому времени серьезно не потеплеет, 20 градусов тепла не будет. Вероятность осадков есть, довольно большая: и в Петербурге, и в Ленобласти», — сообщил Колесов.

Однако главный синоптик подчеркнул, что пока сделать прогноз на вторые майские праздники невозможно — они очень далеко. Но, по его словам, обычно одни майские праздники бывают холодные, а вторые теплые. «Надеюсь, что и в этом году будет так».