В жилом доме в Невском районе Петербурга взрывом вынесло окна

Инцидент произошел в жилом доме на Товарищеском проспекте, 22 корпус 1. Очевидцы написали в соцсетях, что взрыв прогремел в третьем часу утра, волной выбило окна на 8 и 9 этажах, а также были повреждены двери лифта, пишет «Фонтанка».

«Что-то взорвалось похоже, нет окна на 6 этаже в квартире, и двух окон на 8 и 9 этажах на лестнице. Ночью, наверное, в полтретьего, что-то громко бабахнуло, завыли все сирены в машинах. Потом все стихло. Дыма не видно никакого было. А минут через 10 начали приезжать службы. Пожарные, скорые, полиция, СК, Росгвардия — кого тут только не было. Я насчитала 12 машин в какой-то момент», — рассказывает местная жительница Дарья.

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, из подъезда ночью эвакуировали 66 человек. Их разместили в школе поблизости. Также помимо лифта и окон был поврежден фасад здания: на уровне трех верхних этажей образовалась трещина. Уточняется, что никто не пострадал.

Правоохранительным органам удалось установить, что в подъезде взорвали петарду. По предварительной версии, ее подложили к квартире 35-летнего петербуржца-стриммера. Его отец предполагает, что это могла быть месть одного из злопамятных зрителей.

Мужчина также поделился, что над жильцами квартиры часто «шутят» пранкеры, например, вызывают к ним домой полицию, МЧС, сотрудников похоронной службы, пачкают краской дверь.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.