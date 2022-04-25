Холод, дождь и немного снега: синоптики рассказывают, чего ждать от погоды на текущей неделе в Петербурге

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля днем пройдут кратковременные дожди при слабом ветре. Температура составит +7…+9 градусов.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, регион ощущает влияние центральной части циклонического вихря, который формирует облачную погоду. Приток солнечного тепла ограничен, поэтому температура будет ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По прогнозу синоптика, ко вторнику дождей станет меньше, а температура воздуха поднимется. По данным СЗ УГМС, в ночь на 26 апреля будет +2…+4 градуса, днем +8…+10. А вот среда, 27 апреля, подкинет неприятный сюрприз: ночью до нуля, днем всего +4…+6 и местами небольшой мокрый снег.