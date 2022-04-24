Власти Финляндии решили временно прекратить поставки электричества из России

Финляндия временно отказалась от поставок электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС «Олкилуото-3». Об этом 24 апреля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую компанию Fingrid, управляющую электросетями страны.
Так, организация начала проводить пусконаладочные испытания своей АЭС «Олкилуото-3» 24 апреля, в 10:30. Как сообщил изданию Helsingin Sanomat доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила, такое решение было принято, чтобы защититься от возможных действий РФ, если страна решит вступить в НАТО.
Напомним, с 11 апреля Финляндия приостановила все почтовое сообщение с Россией и Беларусью «до дальнейшего уведомления». Решение принято «в исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза». Также ранее финская компания VR Transpoint заявила о приостановке приема и отправки грузовых железнодорожных составов из России.
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