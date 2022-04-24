Власти Финляндии решили временно прекратить поставки электричества из России

Так, организация начала проводить пусконаладочные испытания своей АЭС «Олкилуото-3» 24 апреля, в 10:30. Как сообщил изданию Helsingin Sanomat доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила, такое решение было принято, чтобы защититься от возможных действий РФ, если страна решит вступить в НАТО.