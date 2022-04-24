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В центре Петербурга вспыхнул пожар в доходном доме Мещанского общества на Бородинской. Есть пострадавший

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В это воскресенье, 24 апреля, в доходном доме Мещанского общества на Бородинской, 15 вспыхнул пожар. Об этом пишет 78.ru со ссылкой источник в экстренных службах.

По данным пресс-службы МЧС, пламя разгорелось в двухкомнатной квартире. Сигнал о происшествии был получен в 15:14. Площадь возгорания уточняется. Жильцов эвакуировали, сведений о пострадавших на данный момент нет. Согласно информации МЧС, произошло обрушение кровли. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. На месте работают 6 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

UPD: Как пишет «Фонтанка», пожар ликвидировали в 16:14. При этом пострадал один мужчина, которого уже госпитализировали. Также стало известно, что в четырехкомнатной коммунальной квартире дома 15 на Бородинской улице горела обстановка на кухне и в комнате на площади 20 «квадратов». 

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