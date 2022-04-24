В центре Петербурга вспыхнул пожар в доходном доме Мещанского общества на Бородинской. Есть пострадавший

UPD: Как пишет «Фонтанка», пожар ликвидировали в 16:14. При этом пострадал один мужчина, которого уже госпитализировали. Также стало известно, что в четырехкомнатной коммунальной квартире дома 15 на Бородинской улице горела обстановка на кухне и в комнате на площади 20 «квадратов».